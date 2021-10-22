Бензин и дизтопливо подорожают: Обнародована новая предельная цена

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Очередные расчеты по состоянию на 22 октября предоставила НАК "Нафтогаз Украины"

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 63 копейки с 27,57 гривни до 28,20 гривни за литр, для дизельного топлива повышены на 72 копейки с 24,35% до 25,07 гривни за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,20 гривни за литр, дизельного топлива - 32,03 гривни за литр.

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Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензина на 33 копейки - до 26,50 грн за литр.