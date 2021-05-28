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Беларусь ввела индивидуальные лицензии для импорта украинских товаров

Фото из открытых источников

Такое решение приняли 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации

Беларусь ввела на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров. Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель", - отметил он.

По данным Качки, такое решение Совета министров Беларуси утвердила от 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.

Торговый представитель Украины заявил, что такие действия являются необоснованными и дискриминационными, так как режим индивидуального лицензирования означает "ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь".

Он добавил, что сейчас Кабмин проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

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Ранее сообщалось, что Беларусь приостановила поставку в Украину бензина А-95. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, переговоры по этому вопросу еще идут. 

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