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Беларусь проинформировала участников энергорынка об остановке поставок электроэнергии, - СМИ

Такое письмо получили несколько участников рынка, в частности государственный "Энергоатом"

Государственная компания "Белэнерго" сообщила участникам энергетического рынка Украины об остановке поставок электроэнергии. Об этом говорится в письме от белорусского предприятия, передает "Экономическая правда".

Как отмечается, в документе говорится о том, что с ноября поставки электрической энергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины осуществляться не будут.

Такое письмо получили несколько участников рынка, в частности государственный "Энергоатом". В то же время пока неизвестно, получили ли его все участники рынка.

Скорее всего, поставки могут остановиться уже завтра, 9 ноября, поскольку письмо было отправлено сегодня, 8 ноября. 

Сейчас, по данным "Укрэнерго", Украина 8 ноября из Беларуси импортирует 400 МВт-ч электроэнергии в ОЭС.

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Напомним, на днях сообщалось, что Беларусь начала экспорт электроэнергии в Украину. С 6 ноября электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему. Поставки должны были осуществляться в течение ноября.

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