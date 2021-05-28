Беларусь остановила поставки бензина А-95 в Украину

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Беларусь приостановила поставку в Украину бензина А-95. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, переговоры по этому вопросу еще идут. Об этом он написал в Facebook, передает "Страна".

"Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации - закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну", - написал он.

По данным директора "Консалтинговой группы А-95", переговоры по поставкам продолжаются.

"Но задача стоит нестандартная - найти 50 тысяч тонн "пятого". Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем", - сообщил Куюн.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

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Украина в связи с инцидентом ограничила авиасообщение с Беларусью, такое же решение приняли еще порядка 20 стран.