Банки повысили процентные ставки по кредитам для населения

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Ставки для гривневых кредитов бизнесу не изменились

В мае этого года в Украине выросли процентные ставки по новым кредитам банков для населения. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отмечается, в прошлом месяце по сравнению с апрелем ставки в национальной валюте выросли на 0,1 п. п. и составили 34,1% годовых.

В то же время на 2,5 п. п. снизились ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте - до 5,2% годовых.

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Относительно ставок по гривневым кредитам для предприятий, то в мае они не изменились - 8,8% годовых, а по валютным снизились на 0,1 п. п. до 4,8% годовых.

Известно, что за май 2021 год кредитный портфель банков вырос на 0,1% до 971 млрд грн, в т. ч. население выросло на 2,4% до 213 млрд грн, предприятий сократилось на 0,6% до 747 млрд гривен.

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Напомним, в конце мая Всемирный банк утвердил предоставление Украине дополнительных 100 млн долларов для проекта Доступ к долгосрочному финансированию в рамках борьбы Украины с последствиями пандемии COVID-19.