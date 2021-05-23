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АЗС обязали опустить цены на бензин ниже 30 грн

Фото из открытых источников

Стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины", передает пресс-служба Минэкономики.

Расчетные цены снижены для бензина 25,22 гривен до 24,84 гривен за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.

Новости по теме: Уменьшение стоимости, качества и предложения: К чему может привести госрегулирование цен на топливо в Украине

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины ввел державне регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо.

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