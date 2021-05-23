АЗС обязали опустить цены на бензин ниже 30 грн
Стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр
Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины", передает пресс-служба Минэкономики.
Расчетные цены снижены для бензина 25,22 гривен до 24,84 гривен за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.
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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины ввел державне регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо.