АЗС обязали опустить цены на бензин ниже 30 грн

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Стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 мая предоставила НАК "Нафтогаз Украины", передает пресс-служба Минэкономики.

Расчетные цены снижены для бензина 25,22 гривен до 24,84 гривен за литр. Для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины ввел державне регулирования розничных цен на бензин и дизельное топливо.