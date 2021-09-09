Атаманюк: Рост тарифов на ЖКУ приведет к остановке предприятий и трудовой миграции

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

Минимально пострадают собственники квартир и домов благодаря годовому тарифу

Рост тарифов на жилищно-комунальные услуги приведет к остановке предприятий и трудовой миграции. Об этом заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк в эфире канала "Перший Незалежний".

"Минимально пострадают собственники квартир и домов. Потому что государство ввело годовой тариф для собственников, который действует с 1 мая этого года и будет действовать до 1 мая следующего года. Согласно этого тарифа газ не будет дороже, чем 8 грн (стоимость газа) и там, в районе 2 грн – транспортировка, это в районе 10 грн. Если сложности с транспортировкой где-то, то это может выйти до 11 грн", – отметил он.

В то же время, по его словам, ограничений для промышленного производства не будет.

"А вот ограничений для промышленного производства не будет. И у нас на сегодняшний день порядка 30% работающих производств и сфер обслуживания находятся на грани нулевой рентабельности. И вот такой рост коммунальных платежей превратит в то, что многие объекты будут останавливаться. Например, наша химическая промышленность, себестоимость в химической промышленности конечного продукта – это 80% стоимость газа. Если газ растет, то либо поднимать цену, и тогда товар становиться нерентабельным, тогда мы начинаем покупать товар с Китая, с той же России опять через европейскую компанию или через белорусскую, или мы будем сокращать производство и уменьшать. Что это даст? Это приведет к остановке вала предприятий, к очередному валу безработицы, к очередному валу трудовой миграции. То есть углублять социально-экономический кризис в стране", – сказав Атаманюк.

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Напомним, 26 августа в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае наличия задолженности.