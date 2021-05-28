Апрельская реальная зарплата в годовом измерении выросла почти на 20%, - Госстат

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Однако по сравнению с нынешним мартом она уменьшилась на 1,2%

В апреле 2021 года реальная зарплата выросла на 19,7% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным, в минувшем месяце средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн).

В Госстате отметили, что по сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (относительно апреля 2020 года) увеличился на 29,8%.

Известно, что в апреле самую высокую зарплату начислили в Киеве - 20 422 грн, а самую низкую (10 647 грн) - в Херсонской области.

Относительно распределения зарплат по видам деятельности, то самую большую зарплату получили работники сферы информации и телекоммуникаций - 27 101 грн, а также финансовой и страховой деятельности - 25 557 грн.

Вместе с тем меньше всего заработали работники, которые задействованы в организации питания и временного размещения - 6 979 грн.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что до конца года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. гривен.