live
Новости » Экономика Читати новину українською

Аналитики прогнозируют, что Украина может получить транш МВФ до сентября

Фото из открытых источников

В то же время, существует 20-30% риска того, что некоторые законы не будут приняты до летних каникул, поэтому сотрудничество с МВФ придется перенести

Аналитики из американского финансового холдинга J.P. Morgan прогнозируют, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до сентября 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, Украина в течение 2021 года привлечет три миллиарда долларов финансирования, а ее международные резервы вырастут до 32,5 миллиарда долларов.

"Украинская власть стремится получить транш МВФ до начала формирования госбюджета на 2022 год. В то же время, есть 20-30% риска того, что некоторые законы не будут приняты до летних каникул, поэтому сотрудничество с МВФ придется перенести на осень или на следующий год", - считают эксперты.

Также аналитики утверждают, что пока нет прогресса в судебной и антикоррупционной реформе, которые являются условием для получения транша, но до конца июня все может измениться.

Новости по теме: Рада приняла за основу необходимый для сотрудничества с МВФ "банковский" законопроект

Напомним, спикер МВФ Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд и Украина на переговорах добились определенного прогресса, однако его недостаточно для транша. Фонд продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями в контексте первого обзора программы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма Возвращаемся к временам Римской империи: Где, как и за сколько можно отдохнуть в Хорватии в 2021 Авиа, пересечение границ и ближайшие фестивали: Самое интересное из мира туризма Украины и не только Тайны города Острог: Небольшое путешествие в очаг образования, культуры и архитектуры для туристов

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект