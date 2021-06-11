Аналитики прогнозируют, что Украина может получить транш МВФ до сентября

Фото из открытых источников

В то же время, существует 20-30% риска того, что некоторые законы не будут приняты до летних каникул, поэтому сотрудничество с МВФ придется перенести

Аналитики из американского финансового холдинга J.P. Morgan прогнозируют, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до сентября 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отмечается, Украина в течение 2021 года привлечет три миллиарда долларов финансирования, а ее международные резервы вырастут до 32,5 миллиарда долларов.

"Украинская власть стремится получить транш МВФ до начала формирования госбюджета на 2022 год. В то же время, есть 20-30% риска того, что некоторые законы не будут приняты до летних каникул, поэтому сотрудничество с МВФ придется перенести на осень или на следующий год", - считают эксперты.

Также аналитики утверждают, что пока нет прогресса в судебной и антикоррупционной реформе, которые являются условием для получения транша, но до конца июня все может измениться.

Новости по теме: Рада приняла за основу необходимый для сотрудничества с МВФ "банковский" законопроект

Напомним, спикер МВФ Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд и Украина на переговорах добились определенного прогресса, однако его недостаточно для транша. Фонд продолжает тесно сотрудничать с украинскими властями в контексте первого обзора программы.