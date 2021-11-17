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АМКУ оставил без рассмотрения заявление на покупку завода "Большевик"

Завод "Большевик" Фото из открытых источников

В то же время "Дженерал Коммерс" может подать повторное заявление

Антимонопольный комитет оставил без рассмотрения заявление на покупку "Большевика" группой UFuture Василия Хмельницкого ООО "Дженерал Коммерс". Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"АМКУ рассматривал заявление о предоставлении ООО "Дженерал Коммерс" разрешения на приобретение акций обеспечит превышение 50 % голосов в высшем органе управления АО "ПКМЗ".

Комитет установил, что данное заявление не соответствует требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования (положение утверждено распоряжением АМКУ от 19.02.2002 № 33-р, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины за № 284/6572 (в редакции распоряжения АМКУ от 21.06.2016 № 14-рп)", – говорится в сообщении.  

Из-за этого заявление оставлено без рассмотрения. В то же время "Дженерал Коммерс" может подать повторное заявление. 

Также в АМКУ добавили, что продолжается расследование возможного сговора во время приватизационных торгов за киевский "Большевик", в частности, сейчас ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам процесса и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах аукциона.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении с занимаемой должности. Бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что причиной является "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

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