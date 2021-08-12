АМКУ оштрафовал "Прозорро.Продажи" на 54 тыс. гривен

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Госпредприятие обжалует это решение в суде

Антимонопольный комитет решил оштрафовать ГП "Прозорро.Продажи" за несвоевременное представление информации на запрос АМКУ на 54 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

В ГП "Прозорро.Продажи" заявляют, что "категорически не соглашаются" с решением Антимонопольного комитета.

"ДП" Прозорро.Продажи" в своей деятельности придерживается требований действующего законодательства и ответственно относится к требованиям Антимонопольного комитета и законов Украины. За 2020-2021 годы предприятие предоставило ответы более чем на 37 требований АМКУ в полном объеме и в определенный законом срок. У Антимонопольного комитета Украины не было претензий к предоставленным ответам", - говорится в позиции госпредприятия.

Отмечается, что 2 марта 2021 года ГП "Прозорро.Продажи" фактически получило требование АМКУ №130-293/01-2752 от 22 февраля 2021 года о предоставлении информации в течение 20 календарных дней (что фактически составляет 15-16 рабочих дней).

"Закон позволяет продлить срок ответа на требование АМКУ еще на 10 календарных дней в случае, когда запрос имеет значительный объем и требует дополнительного времени на подготовку основательного ответа.

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Отметим, что для ответа нужно было привлечь большинство подразделений госпредприятия, провести значительное количество исследований и подготовить выводы", - добавили в ГП "Прозорро.Продажи".

Там заявили, что 21 марта 2021 года, на 19-й календарный день с момента получения запроса, обратились в АМКУ с заявлением о продлении срока на предоставление информации на 10 дней, учитывая большой объем востребованной информации, а также особенности работы предприятия в условиях карантина, "когда часть сотрудников находились на больничном или в самоизоляции из-за распространения COVID-19, а часть работала удаленно и не имела прямого доступа к документам".

"Прозорро.Продажи" отмечает, что вся необходимая информация была предоставлена Антимонопольному комитету вовремя, с учетом письма о продлении сроков", - подчеркивают в госкомпании.

В ГП "Прозорро.Продажи" считают, что в связи с распространением COVID-19 и удаленным режимом работы отсчет следует вести от фактической даты получения и регистрации запроса, которое состоялось 2 марта 2021 года.

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