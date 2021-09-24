Аграриям объяснили условия налогообложения: Сколько платить и в какие сроки

Из открытых источников

Все это будет зависеть от площади надела, что есть в собственности крестьянина

Размер, сроки и количество налогов аграриев будут зависеть от площади надела, который они имеют в собственности, и объемов дохода, полученного ими с продажи мясной или молочной продукции. Об этом сообщила глава Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб в "Лига.Блоги".

По ее словам, на сегодня доходы от продажи крестьянином собственной сельскохозяйственной продукции вообще не облагаются налогом при условии, что эта продукция выращена ним на участке подходящего размера: совокупный размер земли для личного крестьянского хозяйства земельных паев не может превышать 2 гектара.

"Если физические лица единолично обрабатывают земельные участки (паи) площадью свыше 2 гектаров и получают доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, то такой доход подлежит налогообложению на общих основаниях", – пояснила она.

Как известно, справку о площади участка следует получить в органе местной власти и предоставить ее копию налоговому агенту.

"Если крестьянин-единоличник предоставляет свой земельный участок или пай в аренду или субаренду другому лицу (которое не является налоговым агентом) и имеет с этого доход, он должен определить свои налоговые обязательства в годовой декларации, которая подается до 1 мая.

При продаже крестьянином собственной продукции животноводства доход не облагается налогом, если его сумма совокупно за год не превышает 50 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. В таком случае можно обойтись без справки о наличии земельных участков", – говорится в сообщении.

Однако, когда доход больше, сельский хозяин должен предоставить контролирующему органу справку из сельсовета о самостоятельном выращивании скота и птицы. В таком случае доход, полученный от продажи, облагается налогом лишь частично: налог начисляется на ту его часть, что превышает 50 размеров минимальной зарплаты. Но когда на его участке скотом занимаются другие, такие доходы подлежат налогообложению на общих основаниях.

"Единоличники должны задекларировать полученные доходы в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, предоставить ее до 1 мая года, следующего за отчетным, и уплатить НДФЛ и военный сбор по своему налоговому адресу", – пояснила налоговик.

Новости по теме: Новации в вопросе водопользования: Что известно о создании ОВП и как это повлияет на тарифы для аграриев

Напомним, что ранее Верховная Рада на заседании 1 июля приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции. Закон поддержали 309 народных депутатов.