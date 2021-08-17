Агентство Fitch подтвердило рейтинг "В" семи украинских городов

Киев. Майдан Независимости Фото из открытых источников

В списке оказались Днепр, Киев, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса и Харьков

Международное агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг "В" с позитивным прогнозом для семи украинских городов. Об этом сообщает Fitch Ratings.

Как отмечается, в списке оказались Днепр, Киев, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса и Харьков.

Рейтинг украинских городов напрямую связан с рейтингом Украины, который также утвержден на уровне. Кредитный рейтинг определяет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента, и для госпредприятий и городов определяется также возможностью государства предоставить поддержку при необходимости.

Самостоятельные рейтинги всех городов равны "В+". Также Fitch разработало дальнейшие сценарии развития на три года от пессимистичного до оптимистичного. В худшем случае рейтинг городов упадет до "D", в лучшем – вырастет до "ААА".

Новости по теме: Агентство Fitch прогнозирует продление программы Украины с МВФ на 2022 год

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз относительно рейтинга Украины со Стабильного на положительный. Резервы нашей страны выросли в июле почти на 600 млн долларов и в целом составляют фактически 29 млрд.