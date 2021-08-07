Агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Украины со стабильного на позитивный

Резервы нашей страны выросли в июле почти на 600 млн долларов и в целом составляют фактически 29 млрд

"В эти дни международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз относительно рейтинга Украины со Стабильного на позитивный", - написал чиновник.

По его словам, агентство также прогнозирует рост ВВП Украины на 4%.

Кроме этого, глава правительства отметил, что международные резервы выросли в июле почти на 600 млн долларов и в целом составляют фактически 29 млрд.

"Вместе с поддержкой со стороны международных партнеров это позволяет говорить о стабильной и прогнозируемой макроэкономической ситуации в Украине", - подчеркнул Шмыгаль.

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Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило свой прогноз падения мирового ВВП до -4,6%.