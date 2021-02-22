В Украине 5 миллионов гектаров земли куда-то "ветром сдуло"! – Цыбулько

Сейчас борьба ведется за неразобранные государственные 10 миллионов гектаров земли, отметил политолог

В Украине декларируют, что в государственной собственности есть 10 миллионов гектаров государственной земли, но известно, что 5 миллионов гектаров земли в Украине уже куда-то ветром сдуло.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Владимир Цыбулько.

Гость студии напомнил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, который был руководителем Госгеокадастра, обмолвился о том, что 5 миллионов гектаров земли в Украине уже куда-то "ветром сдуло". Владимир Цыбулько риторически поинтересовался, кто захочет иметь с Украиной дело, если из-под носа были украдены миллионы гектаров земель и никаких расследований нет.

"В целом декларируется 10 миллионов гектаров государственной земли, 28 – принадлежат частным владельцам. Как раз борьба ведется за эти неразобранные государственные 10 миллионов. И если 5 из них уже контролируются кем-то где-то, то это же ваши деньги!" – подчеркнул Владимир Цыбулько.

Политолог также добавил: "Арабы в Украине контролируют 1,2 миллиона гектаров земли, на минутку!".

Напомним, в марте 2020 года народные депутаты приняли закон о продаже земли. Однако, впоследствии в Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта, зарегистрировав постановления об отмене результатов голосования.

Впоследствии, на внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты разблокировали подписание законопроекта о рынке земли. Парламент рассмотрел и отклонил 13 постановлений об отмене закона.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.