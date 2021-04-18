Жуткое ДТП в Черкасской области: ВАЗ съехал в пруд, забрав жизни трех человек

Согласно сообщению, авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода, что на Христиновщине.

Как отмечается, ВАЗ-2106 съехал в местный пруд. На то время в салоне автомобиля находились трое мужчин - 46-летний водитель и пассажиры, 44 и 34 лет. Все они погибли на месте происшествия.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.