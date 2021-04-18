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Жуткое ДТП в Черкасской области: ВАЗ съехал в пруд, забрав жизни трех человек

Фото: Нацполиция

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением

В Черкасской области в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.
 
Согласно сообщению, авария произошла 17 апреля около 22:00 часов в селе Шукайвода, что на Христиновщине.
 
Как отмечается, ВАЗ-2106 съехал в местный пруд. На то время в салоне автомобиля находились трое мужчин - 46-летний водитель и пассажиры, 44 и 34 лет. Все они погибли на месте происшествия.
 
Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ДТП.
 
 
Уманским районным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". 
 
Напомним, ранее на Николаевщине в смертельную аварию попала машина, перевозивший тела умерших людей, у которых диагностировали коронавирус.
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