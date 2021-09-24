Жуткие убийства в Львовской области: Женщину приговорили к пожизненному заключению

Осужденная убила трех человек, один из которых - ребенок

Жительницу Львовской области приговорили к пожизненному заключению за совершение трех убийств. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Как отмечается, инцидент произошел в декабре 2015 года, когда жительница Сокальского района пила алкоголь вместе со своей 28-летней знакомой у той дома. Когда хозяйка вышла на улицу, в доме осталась ее восьмилетняя дочь. Ребенок сделал замечание гостье относительно употребления алкоголя, однако та разгневалась и убила ребенка железным масляным обогревателем.

Вскоре хозяйка вернулась в дом и увидела мертвым своего ребенка. Тогда гостья решила убить и ее. Она ударила товарища по голове тем же обогревателем, а потом убила ее железными вилами. От нанесенных травм хозяйка скончалась на месте.

А на следующее утро женщина вернулась на место происшествия, чтобы убедиться в смерти жертв. Увидев ребенка, она засомневалась, что та мертва, поэтому взяла нож и начала бить им труп в шею.

Потом, покидая дом, женщина заметила 70-летнюю соседку усопших, которая наблюдала за ней через дорогу. Убийца решила избавиться еще и от нежелательного свидетеля. Чтобы совершить третье преступление, она взяла со двора кирпич, зашла за старушкой в ее дом и забила до смерти ударами по голове.

В итоге женщину задержали и обвинили в совершении умышленных убийств (п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 2 ч. 2 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас суд поддержал позицию прокуроров и признал обвиняемую виновной. Женщине назначено самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.

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