Журналисты незаконно закрытых СМИ передали обращение главе комитета ВРУ по вопросам свободы слова Шуфричу с просьбой о защите

Перший Незалежний

Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Раду по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич получил от коллектива телеканала "Перший Незалежний" письмо с просьбой о защите.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

Журналисты обратились к Шуфричу, потому что хотят реализовывать свое право на свободу слова, хотят доносить объективную информацию до зрителей, просто хотят работать. Однако действующая власть закрывает телеканалы без суда, указом президента или письмом заместителя председателя СБУ.

"Мне хорошо известно, что закрытием независимых телеканалов возмущены во всем мире. На их защиту стали профильные международные организации, политики и эксперты. Как вы помните, офис Верховного комиссара по правам человека ООН призвал украинскую власть возобновить вещание закрытых СМИ. Также с поддержкой телеканалов и осуждением действий власти выступили и Мониторинговая миссия ООН, и президент организации Freedom House, Майкл Абрамовиц, и Совет Европы, в том числе генеральный секретарь Мария Пейченович-Бури, ряд членов Европарламента и множество других международных организаций. Как глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова, я никогда не оставался в стороне от проблем СМИ, тем более в такое время, когда у Украине буквально вводится цензура. Я отлично понимаю, насколько остро строит вопрос "Першого Незалежного" и намерен сделать всё возможное, чтобы помочь журналистам, - заявил Шуфрич.

Ранее журналисты незаконно закрытых украинских СМИ направили обращение к французскому министру по делам Европы и иностранных дел, дипломатическому советнику президента Франции Эммануэлю Бонну, директору по вопросам ООН и международных правозащитных организаций в министерстве Европы и иностранных дел Франции Фабьену Пенону, директору по вопросам Европейского союза в Министерстве Европы и иностранных дел Франции Пьеру Сеттону, депутату и председателю группы дружбы Франция - Украина в Национальном Собрании Валерии Фор-Мунтян, президенту "Репортеры без границ" Пьеру Аски, председателю отделения Франции в Ассоциации европейских журналистов Вероник Оже, а также многим другим дипломатам.

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

В конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZiK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", Sharij.net провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

Ранее сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK пришли к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.