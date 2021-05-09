Жертв взрыва у школы в Кабуле уже 58, по меньшей мере 150 раненых

APnews

Почти все пострадавшие были несовершеннолетними ученицами

Число жертв в результате взрыва возле школы для девочек в Кабуле возросло до 58 человек, а количество раненых достигает 150-ти человек. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает Reuters.

Как отмечается, почти все пострадавшие оказались ученицами заведения, которые после уроков возвращались домой.

При этом добавляется, что президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в нападении повстанцев "Талибана". Тем не менее, представитель движения опроверг причастность талибов к теракту, пояснив, что группировка осуждает любые нападения на мирных жителей страны.

Стало известно, что семьи жертв обвинили афганское правительство и западные державы в неспособности положить конец насилию и продолжающейся войне в стране.

Напомним, возле школы для девочек в шиитском районе западного Кабула (Афганистан) взорвалась бомба. Предварительно было установлено, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 30 человек, многие из них были школьниками в возрасте от 11 до 15 лет.