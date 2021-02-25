Земля, квартиры и дома: Суд арестовал имущество экс-главы МВД Захарченко

Виталий Захарченко

Имущество передали Агентству по розыску и менеджменту активов

Печерский районный суд Киева арестовал имущество иностранных компаний, связанных с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что имущество передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Всего было арестовано 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома и 24 земельных участка.

Арест наложили по делу о финансировании Захарченко деятельности преступной организации, созданной экс-президентом Украины, совершении финансовых операций средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения, местопребывания, перемещения и преобразования.

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Напомним, в декабре прошлого года суд принял решение по заочному расследованию по делу бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который скрывается в России. В Украине Захарченко объявлен в розыск как подозреваемый в расстрелах протестующих на Майдане.