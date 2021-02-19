Все это надуто, натянуто и треснет, как мыльный пузырь, - Шуфрич о санкциях в отношении оппозиционных политиков

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Президент Украины Владимир Зеленский, когда его указ относительно санкций против оппозиционных политиков окажется незаконным, понесет и финансовую ответственность за такие решения.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Нестор Шуфрич.

"Ни секретарь СНБО, ни кто другой не будет отвечать за такое решение. Отвечать за все будет президент, когда эти указы окажутся незаконными, когда они окажутся просто несостоятельными. И, кстати, Зеленский будет нести и финансовую ответственность за то, что своими указами он нанес реальный ущерб и лишил выгоды тех людей, к которым были применены эти санкции", – заявил Нестор Шуфрич, подчеркнув, что все обвинения, которые действующая власть сегодня выдвигает оппозиции – надутые, и скоро они треснут, как мыльный пузырь.

"Все это надуто, натянуто и треснет, как мыльный пузырь. Нас будут закрывать, но я думаю, что со следующей недели у них проблемы уже будут не с нами, а с Порошенко, потому что на этом противостоянии Порошенко набирает баллы и догоняет Зеленского", – добавил политик.

Новости по теме: Сергей Розенбаум: Санкции против Медведчука не помогут Зеленскому спасти рейтинг

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов" 112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv,"112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.