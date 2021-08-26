Зеленский отреагировал на теракт возле аэропорта Кабула

Владимир Зеленский Офис президента

Он также призвал активнее работать над эвакуацией

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт возле аэропорта Кабула и призвал стороны в Афганистане осудить это ужасное событие. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане", - написал глава государства.

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Кроме этого, Зеленский отметил необходимость совместно с партнерами активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи.

Напомним, в четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв в толпе людей, которые пытались попасть на аэродром, где американские военные пытаются эвакуировать тысячи американцев и афганцев.

Впоследствии стало известно, что в столице Афганистана прогремели два взрыва: один в толпе людей, которые ждали на вход в аэропорт, а другой - у или в отеле Baron вблизи входа в аэропорт.

Позже Соединенные Штаты заявили, что в результате двух взрывов, прогремевших возле аэропорта Кабула, погибли 12 американских военных.

В то же время официальные представители Афганистана заявили о гибели 60 афганцев, а также о ранении еще более 140 человек.