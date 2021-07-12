Затоплены улицы и повалены деревья: Житомир пострадал от непогоды
Непогода началась после 18.00 и сопровождалась градом
В Житомире сильный ливень и ветер затопили улицы и повалили деревья. Об этом в сообщает Times.Zt Житомир.
"Неожиданный ливень снова напомнил о ливневой канализации на перекрестке Покровской и Грушевского", - говорится в сообщении.
Перекресток этих улиц традиционно подтапливает во время сильного дождя.
По информации Общественное.Житомир на улице Шевченко ветер сломал и вырвал деревья и кусты.
Пользователи соцсетей пишут, что в разных микрорайонах города деревья падали на припаркованные автомобили, а также ветер срывал витрины с кофеен и магазинов.
Как сообщает в Facebook Житомирский городской совет, в результате стихии пострадал мужчина. На него упало дерево и пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали.
Сильный ливень с градом и ветром начался в Житомире после 18.00. Непогода длилась больше часа.
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 1 июля из-за ухудшения погодных условий в нескольких регионах Украины без электроснабжения остались 302 населенных пункта.