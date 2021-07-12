Затоплены улицы и повалены деревья: Житомир пострадал от непогоды

Суспільне Житомир

Непогода началась после 18.00 и сопровождалась градом

В Житомире сильный ливень и ветер затопили улицы и повалили деревья. Об этом в сообщает Times.Zt Житомир.

"Неожиданный ливень снова напомнил о ливневой канализации на перекрестке Покровской и Грушевского", - говорится в сообщении.

Перекресток этих улиц традиционно подтапливает во время сильного дождя.

По информации Общественное.Житомир на улице Шевченко ветер сломал и вырвал деревья и кусты.

Пользователи соцсетей пишут, что в разных микрорайонах города деревья падали на припаркованные автомобили, а также ветер срывал витрины с кофеен и магазинов.

Как сообщает в Facebook Житомирский городской совет, в результате стихии пострадал мужчина. На него упало дерево и пострадавшего с многочисленными ушибами госпитализировали.

Сильный ливень с градом и ветром начался в Житомире после 18.00. Непогода длилась больше часа.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 1 июля из-за ухудшения погодных условий в нескольких регионах Украины без электроснабжения остались 302 населенных пункта.