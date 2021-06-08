Затопило улицы и дома: Харьков и Херсон накрыл мощный ливень

В Харькове кроме значительных осадков выпал еще и град

Фото из открытых источников

В Украине значительно ухудшилась погода, некоторые города, в частности Харьков и Херсон, затопило водой. Вода переливается через бордюры на дорогах, пишет "РБК-Украина".

В Херсоне из-за сильного ливня затопило улицы. А ливневая канализация не справилась с большим количеством воды. На улицах образовались значительные пробки.

Сейчас ситуация начинает улучшаться, уровень воды уменьшается.

В Харькове к ливню, который подтопил улицы, добавился еще и град. В частности, на Холодной Горе, Павловом Поле, на улице Шевченко, в районе Южного вокзала.

Фото из открытых источников

Кроме того, жильцы дома на улице Тринклера, 7, пожаловались, что подтопило даже подъезд. В целом подтопления разного уровня наблюдаются в большинстве районов города.

Фото из открытых источников

Сообщается, что в городе образовались значительные пробки на дорогах из-за сильного ливня. Синоптики прогнозируют дожди по всей Украине минимум до конца недели.

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Напомним, во вторник, 8 июня, по всей Украине ожидается непогода. ГСЧС объявила первый уровень опасности.