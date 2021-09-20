Запорожское турагентство поймали на подделке справок о тесте на COVID-19

Киберполиция Украины

С начала года дельцы продали более 100 таких справок

Правоохранители разоблачили туристическое агентство в Запорожье, которое изготавливало справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения границы, используя поддельные бланки одного из государственных учреждений Минздрава. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполіції.

С начала года дельцы продали более 100 таких справок. Большинство покупателей были клиентами агентства. За одну такую справку они отдавали 500 гривен. Медицинская документация выдавалась на бланках с поддельной печатью одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и с подписью заведующего лабораторией.

Во время обысков в офисе турагентства была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и черновые записи. Также во время предварительного осмотра изъятой техники были найдены скан-копии ПЦР-тестов клиентам туристического агентства.

Кроме того, обыск провели в государственном учреждении Минздрава. Установлено, что сведения в базу данных медицинского учреждения не вносились, исследования не проводились и порядковый номер справки не соответствовал порядковому номеру в учреждении.

Сейчас открыто производство по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

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Ранее сообщалось, что готовится законодательный акт об усилении ответственности за подделку медицинских документов.