Запорожская АЭС отключила еще один блок для ремонта

Запорожская АЭС. Фото: Синица Александр/УНИАН

В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС

1 мая 2021 года еще один энергоблок Запорожской АЭС №5 отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщает информцентр ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся 3 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2960 МВт. На энергоблоке №3 идет 47 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №6 - 14 сутки планового капитального ремонта.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что 18 апреля, Запорожская атомная электростанция отключила через проведение капитального ремонта энергоблок №6.