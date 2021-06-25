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Запад Украины заливает дождями: ГСЧС заявила об угрозе схода селевых потоков

Фото из открытых источников

Объявлен І уровень опасности

В Карпатском регионе Украины на выходных, 26 и 27 июня, возможны схождения селевых потоков и подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В связи осадками, во второй половине суток 25 и в течение 26-27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями на 8 ч 25 июня, без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

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Отметим, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 25 июня, однако впоследствии было заявлено и о резкой смене погодных условий в выходные.

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