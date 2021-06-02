Заместителя председателя Черниговской ОГА поймали на взятке в 160 тысяч долларов

Задержание заместителя председателя Черниговской ОГА Государственное бюро расследований

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

В столице задержали на полученные взятки в размере 160 тыс. долларов заместителя председателя Черниговской облгосадминистрации и его сообщника. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Согласно сообщению, чиновник, привлекая посредника, пытался получить 160 тыс. долларов от гражданина, который хотел приватизировать гостиничный комплекс Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский" на территории Черниговской области.

По предварительной информации, сообщник, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

Известно, что деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

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Как отмечается, эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной цене. Так стартовая цена единого имущественного комплекса "отель " Славянский", который расположен на берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн без НДС.

Злоумышленников задержали во время получения всей суммы взятки. Им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4. ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно следователи Государственного бюро расследований задержали одного из руководителей территориального органа Государственной регуляторной службы Украины на получении взятки размером 10 тыс. долларов