Залезла на поезд: Во Львове девушку ударило током на железнодорожной станции

Во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" 26-летнюю девушку ударило током. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Telegram .

Как отмечается, чп произошло накануне вечером возле улицы Ковельской. Пострадавшую нашли на железнодорожной цистерне, откуда ее сняли спасатели.

При этом добавляется, что девушке удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы.

В настоящее время все обстоятельства травмирования потерпевшей устанавливаются.