Залезла на поезд: Во Львове девушку ударило током на железнодорожной станции
Она якобы хотела сделать селфи
Во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" 26-летнюю девушку ударило током. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Telegram.
Как отмечается, чп произошло накануне вечером возле улицы Ковельской. Пострадавшую нашли на железнодорожной цистерне, откуда ее сняли спасатели.
При этом добавляется, что девушке удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы.
В настоящее время все обстоятельства травмирования потерпевшей устанавливаются.
Напомним, ранее на Волыни маленький мальчик зашел в хозяйственное помещение и зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате - получил поражение электрическим током. К сожалению, его жизнь не удалось спасти.