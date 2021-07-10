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Залезла на поезд: Во Львове девушку ударило током на железнодорожной станции

Фото из открытых источников

Она якобы хотела сделать селфи

Во Львове на железнодорожной станции "Подзамче" 26-летнюю девушку ударило током. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Telegram.

Как отмечается, чп произошло накануне вечером возле улицы Ковельской. Пострадавшую нашли на железнодорожной цистерне, откуда ее сняли спасатели. 

При этом добавляется, что девушке удалось выжить, она получила ожоги 70% тела и была госпитализирована в реанимационное отделение 8-й городской клинической больницы.

В настоящее время все обстоятельства травмирования потерпевшей устанавливаются.

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Напомним, ранее на Волыни маленький мальчик зашел в хозяйственное помещение и зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате - получил поражение электрическим током. К сожалению, его жизнь не удалось спасти.

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