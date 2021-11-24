Заклеил рот скотчем, чтобы молчала: под Днепром педагог изнасиловал ученицу

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Если его вина будет доказана, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы

В Днепропетровской области педагога в школе-интернате обвиняют в изнасиловании подопечной. Об этом сообщает издание "Днепр Час".

Как отмечается, в полицию обратилась бабушка пострадавшей девочки и сообщила, что ее внучку изнасиловал учитель в специализированной школе. Воспитанники интерната всего 13 лет, педагогу, которого обвиняют в изнасиловании - 56.

Известно, что ЧП произошло в селе Саксагань Каменского района Днепропетровской области.

По словам бабушки, это произошло 23 ноября. Около 20.00 вечера 56-летний мужчина, социальный педагог этой школы, находясь в спальной комнате общежития, ударил по лицу и заклеил рот липкой лентой 13-летней ученицы 7-го класса. Потом он воспользовался ее беспомощностью и изнасиловал.

Сотрудниками Каменского районного управления полиции внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних). Решается вопрос о задержании мужчины. В случае, если его вина будет доказана, ему "светит" от 5 до 8 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее в Нововолынске взяли под стражу пенсионера, подозреваемого в неоднократном насиловании малолетнего ребенка. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.