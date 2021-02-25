Задержан член НВФ и ранен военный ВСУ: Как прошли сутки на Донбассе

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С начала суток нарушений не зафиксировано

За прошедшие сутки, 24 февраля, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины продолжили осуществлять вооруженные провокации и шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Пивденное и Талаковка. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана медицинская помощь, он доставлен в лечебное учреждение.

В пригороде Авдеевки и недалеко от Водяного на Приазовье НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки осуществили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.

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Как отмечается, недалеко от населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего НВФ, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашему воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал противника.

В штабе ООС подчеркнули, что основной целью действий НВФ за прошедшие сутки оставалось провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

По состоянию на 7 часов 25 февраля, обстановка в районе проведения Операции объединенных сил стабильная, нарушений со стороны НВФ не зафиксировано.

Напомним, накануне Кабинет министров внес в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года пункт о восстановлении контроля над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях.