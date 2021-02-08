Зачем сразу закрывать телеканалы, надо было попросить немного меньше говорить о тарифах, - Апасов

Фото из открытых источников

Прежде чем закрывать телеканалы, президенту Владимиру Зеленскому надо было попросить, чтобы в их эфирах чуть меньше говорили о тарифах и больше показывали сериал "Сваты".

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" заявил журналист, ведущий телеканала ZIK Василий Апасов.

Василий Апасов отметил, что журналисты телеканалов, на которые президент наложил санкции имеют к Владимиру Александровичу Зеленскому вопросы и хотят услышать на них ответы. В то же время они сомневаются, что президент лично выйдет к работникам телеканалов, которые собрались на митинг возле КВЦ "Парковый".

Фото из открытых источников

"Я не верю, что он зайдет через парадный вход... Мне кажется, что он попадет сюда инкогнито, как Петр Алексеевич однажды попал на Мальдивы", – сказал Василий Апасов.

Вместе с тем журналист добавил, что не понимает позицию президента Зеленского, который без всяких объяснений, уговоров, одной своей подписью лишил несколько миллионов украинцев права на свободу слова.

Фото из открытых источников

"Мне кажется, не нужно было закрывать телеканал. Надо было просто попросить поменьше говорить о тарифах и чуть больше показывать в эфире "Сваты". Возможно, у нас было бы больше шансов. Надо было просто попросить. Зачем было вот так сразу?! Но мы стоим, мы готовы поставить свои вопросы", – прокомментировал Апасов.

Фото из открытых источников

Напомним, более 400 журналистов из телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, проводят акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов.

Фото из открытых источников

Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ "Парковый", где сегодня должен состояться форум "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" с участием президента Зеленского. В руках журналисты держат плакаты: "Ким Чен Зе", "Зе против правды", "Конец свободы слова", "Не войну, а каналы", а также многие другие.

Фото из открытых источников

В студиях телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничения свободы слова в Украине.