Забил жердью: В Ровенской области 18-летний юноша совершил жестокое убийство

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Молодой человек поссорился со знакомым во время отдыха, позже ссора переросла в драку

На Ровенщине 18-летний юноша совершил жестокое убийство. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, трагедия произошла накануне ночью в селе Щеков. Двое местных парней распивали спиртные напитки неподалеку водоема. В первоочередной ссоре они пришли к примирению. Однако, в дальнейшем конфликт обострился, во время него 18-летний парень вырвал деревянную жердь из забора, которой нанес многочисленные травмы знакомому. А уже утром отец потерпевшего, который проживает недалеко от места происшествия, обнаружил сына без сознания и вызвал "скорую".

С многочисленными травмами и переохлаждением молодого человека доставили в больницу, однако жизнь ему спасти не удалось. Согласно врачебному свидетельству смерть наступила в результате отека головного мозга, открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей черепа, кровоизлияния и ушиба мозга.

Следователи задержали 18-летнего злоумышленника и уже сообщили ему о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть односельчанина. Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет лишения свободы.