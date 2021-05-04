live
Новости » События Читати новину українською

Забил жердью: В Ровенской области 18-летний юноша совершил жестокое убийство

Фото из открытых источников

Молодой человек поссорился со знакомым во время отдыха, позже ссора переросла в драку

На Ровенщине 18-летний юноша совершил жестокое убийство. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, трагедия произошла накануне ночью в селе Щеков. Двое местных парней распивали спиртные напитки неподалеку водоема. В первоочередной ссоре они пришли к примирению. Однако, в дальнейшем конфликт обострился, во время него 18-летний парень вырвал деревянную жердь из забора, которой нанес многочисленные травмы знакомому. А уже утром отец потерпевшего, который проживает недалеко от места происшествия, обнаружил сына без сознания и вызвал "скорую". 

С многочисленными травмами и переохлаждением молодого человека доставили в больницу, однако жизнь ему спасти не удалось. Согласно врачебному свидетельству  смерть наступила в результате отека головного мозга, открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей черепа, кровоизлияния и ушиба мозга.

Новости по теме: Поскандалили: В Киеве 16-летний парень убил всю свою семью

Следователи задержали 18-летнего злоумышленника и уже сообщили ему о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть односельчанина. Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет лишения свободы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |