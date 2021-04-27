За выходные на Донбассе зафиксировали почти 400 нарушений тишины, - миссия ОБСЕ

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Большинство нарушений произошли в районах юго-восточнее Авдеевки

Миссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 апреля 391 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 26 апреля.

"В период с вечера 23-го до вечера 25 апреля в Донецкой области СММ зафиксировала 382 нарушения режима прекращения огня, включая 297 взрывами неопределенного происхождения".

В отчете отмечают, что большинство нарушений произошли в районах к юго-востоку от Авдеевки (подконтрольна правительству, 17 км к северу от Донецка) и к западу от Донецка.

Утром и вечером 24 апреля такие случаи фиксировались на запад от Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а вечером 23-го и 24 апреля – на север от н. п. Широкине (подконтрольный правительству, 100 км на юг от Донецка).

В то же время в Луганской области СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня, включая 2 взрыва неопределенного происхождения.

По данным наблюдателей, большинство нарушений тишины произошли в районах на восточно-юго-востоку от Станицы Луганской (подконтрольна правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска).

Как сообщалось, ранее Миссия зафиксировала 488 нарушений режима прекращения огня на Донетчине и 6 - в Луганской области.