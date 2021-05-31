За сутки НВФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, - ООС

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Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 30 мая, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе населенного пункта Майорск НВФ открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В том же направлении НВФ дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

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Кроме этого, по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как отмечается, по состоянию на 07:00 текущих суток, 31 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Напомним, на прошлой неделе советники лидеров "нормандского формата" не смогли договориться о соблюдении "режима тишины" на линии соприкосновения на Донбассе.