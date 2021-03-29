За сутки на Донбассе НВФ 10 раз нарушили "режим тишины"

Военные учения АрміяInform

Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, возле населенных пунктов Талаковка и Водяное на Приазовье противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Причепиловки НВФ применили ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Пивденное и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское было произведено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Из минометов калибра 120-мм был обстрелян населенный пункт Водяное.

К счастью, боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как отмечается, на обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь. По состоянию на 07:00 29 марта было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Светлодарск, незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским позициям из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей до 65 тысяч детей не имеют украинских свидетельств о рождении.