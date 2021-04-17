За прошедшие сутки НВФ 15 раз нарушили режим прекращения огня, - ООС
Боевых потерь среди украинских военных нет
В течение минувших суток, 16 апреля, на Донбассе зафиксировали 15 нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает штаб ООС.
Согласно сообщению, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а около поселка Невельское – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенных пунктов Водяное Донецкой области, Луганское и Новоалександровка противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Майорск – из стрелкового оружия.
Кроме этого, вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка НВФ применили станковые противотанковые гранатометы, а возле Песков – подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Майорск противник осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что для достижение мира на Донбассе нужно выполнить три условия. Однако, главное, чтобы Российская Федерация тоже их выполняла.