За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали три нарушения режима "тишины", - ООС

Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка НВФ открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, а вблизи Песков - из стрелкового оружия.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", возле населенного пункта Шумы противник вел огонь в сторону украинских позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Новости по теме: Кравчук о ситуации на Донбассе: На выстрел надо отвечать выстрелом

Как отмечается, на прицельные обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 10 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в понедельник, 8 февраля, двое гражданских пытались прорваться через украинский блокпост на территорию ОРДЛО, в результате чего один из них погиб.