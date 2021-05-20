За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали одно нарушение "режима тишины", - ООС

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Боевых потерь среди украинских военных нет

За прошедшие сутки, 19 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, представители НВФ открывали огонь из подствольных гранатометов возле Талаковки.

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Как отмечается, с начала текущих суток и по состоянию на 07:00, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки НВФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что количество пропавших без вести украинских военных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей достигает около 260 человек.