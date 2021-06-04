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За прошедшие сутки на Донбассе наблюдалась "тишина", а сегодня НВФ стреляли возле Песков

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет

За прошедшие сутки, 3 июня, в районе проведение операции Объединенных сил, обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
 
Как отмечается, после двух дней полной "тишины", по состоянию на 4 июня, зафиксировано одно нарушение прекращения огня со стороны противника. Так, недалеко от населенного пункта Пески НВФ открыли огонь из минометов 82-го калибра.
 
В результате обстрела боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
 
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
 

Напомним, ранее Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне рост напряженности на границе с Россией. Однако один из влиятельных политиков в Берлине выступил против.

Позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что поставки вооружения не помогут решить конфликт на Донбассе.
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