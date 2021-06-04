За прошедшие сутки на Донбассе наблюдалась "тишина", а сегодня НВФ стреляли возле Песков

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее Украина обратилась к Германии с просьбой о поставках оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне рост напряженности на границе с Россией. Однако один из влиятельных политиков в Берлине выступил против.