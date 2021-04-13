За последние дни в зоне ООС погиб второй буковинец, в области - траур

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В регоне приспустят государственные флаги, а все развлекательные мероприятия отменили

На Буковине 13 и 14 апреля объявили днями траура по погибшим на восходе украинскими военными. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

"Накануне вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, что в Кицманськой территориальной общине. Также вблизи Майорского от осколочного ранения погиб 40-летний черновчанин Алексей Мамчий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены государственные флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле - и радиовещания.

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Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки противник 17 раз нарушил режим тишины", в результате чего от травм несовместимых с жизнью скончался украинский военный. НВФ также открыли огонь и утром, что привело к еще одной потере из рядов ВСУ.