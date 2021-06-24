За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 22 нарушения со стороны НВФ
Боевых потерь в результате огня среди военных Объединенных сил нет
За прошедшие сутки, 23 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Согласно сообщению, вблизи Новоселовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
У Пивденного НВФ обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, а в районе населенного пункта Марьинка вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Красногоровки незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Старогнатовки дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и 82-мм минометов.
У населенного пункта Новгородское применяли минометы 82-го калибра.
В районе Авдеевки противник четыре раза обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НВФ дважды обстреливали военных Объединенных сил возле Луганского.
На Приазовье, недалеко от Водяного, противник дважды осуществлял обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Новоалександровки открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новотошковского украинские позиции были обстреляны из стрелкового оружия, а возле Золотого-4 из ручных противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино НВФ обстреливали позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.
Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался совершить пролет над позициями украинских подразделений.
Неподалеку населенного пункта Пески зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
По состоянию на утро 24 июня, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня возле населенного пункта Новгородское, неподалеку Пивденного, в районе поселка Шумы.
Боевых потерь в результате огня среди военных Объединенных сил нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии СММ ОБСЕ.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова применить турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе только в том случае, если Российская Федерация начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку.