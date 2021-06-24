За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 22 нарушения со стороны НВФ

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Боевых потерь в результате огня среди военных Объединенных сил нет

Согласно сообщению, вблизи Новоселовки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Пивденного НВФ обстреливали позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, а в районе населенного пункта Марьинка вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Старогнатовки дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и 82-мм минометов.

У населенного пункта Новгородское применяли минометы 82-го калибра.

В районе Авдеевки противник четыре раза обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов НВФ дважды обстреливали военных Объединенных сил возле Луганского.

На Приазовье, недалеко от Водяного, противник дважды осуществлял обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Новоалександровки открывался огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского украинские позиции были обстреляны из стрелкового оружия, а возле Золотого-4 из ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино НВФ обстреливали позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.

Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался совершить пролет над позициями украинских подразделений.

Неподалеку населенного пункта Пески зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на утро 24 июня, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня возле населенного пункта Новгородское, неподалеку Пивденного, в районе поселка Шумы.