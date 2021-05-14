За минувшие сутки на Донбассе НВФ 19 раз нарушили "режим тишины", погиб боец ВСУ

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Он получил ранение, несовместимое с жизнью

За прошедшие сутки, 13 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Согласно данным, вблизи населенных пунктов Лебединское, Гнутово и Павлополь противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, а недалеко от Новозвановки - из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, НВФ трижды стреляли из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Верхнеторецкое и один раз возле Новоселовки.

Также из танков, артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг шесть раз совершил обстрел в направлении Песков.

Возле населенного пункта Новотроицкое НВФ открывали огонь из стрелкового оружия, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле поселка Пивденное - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного противник дважды совершил обстрел из автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Луганское – еще и из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью.

По состоянию на 7 часов утра 14 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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