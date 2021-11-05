За изнасилование малолетнего ребенка несовершеннолетнего буковинца осудили на 6 лет

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Его обвиняют также в изготовлении и распространении детской порнографии

В Черновицкой области приговорили к 6 годам лишения свободы 17-летнего парня, который изнасиловал малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

"Ювенальные прокуроры Черновицкой окружной и областной прокуратур в судах первой и апелляционной инстанций доказали вину 17-летнего юношу в изнасиловании малолетнего ребенка, а также изготовлении и распространении видеоматериала, который содержит признаки детской порнографии", – говорится в публикации.

Известно, что весной прошлого года злоумышленник пригласил к себе в гости 9-летнего мальчика, убедил ребенка раздеться и совершил в отношении него действия сексуального характера, которые снимал на телефон. Впоследствии подросток поделился этим видео с друзьями в одном из мессенджеров.

Коллегия судей апелляционного суда согласилась с наказанием, определенным судом первой инстанции, – 6 лет лишения свободы.

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Как сообщалось ранее, в Нововолынске взяли под стражу пенсионера, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего ребенка. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.