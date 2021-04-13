За арестованного журналиста Дудкина внесли двухмиллионный залог депутаты от ОПЗЖ

Андрей Лесик и Виктор Черный Фото из соцсетей

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" внесли 2 млн грн залога за журналиста Юрия Дудкина, которого арестовали 25 февраля по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил глава городской организации "ОПЗЖ" в Харькове Андрей Лесик на своей странице в Facebook во вторник, 13 апреля.

"Деньги уже на депозитном счету Киевского апелляционного суда", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 февраля силовики пришли с обыском к украинскому журналисту Юрию Дудкину, ему предъявили обвинение в государственной измене. В тот же день Дудкину сообщили о подозрении.

25 февраля суд арестовал журналиста на два месяца. Согласно версии СБУ Дудкин "по заданию российских кураторов" якобы создал сеть из нескольких интернет-ресурсов и распространял через нее "заказной контент, направленный на разжигание межнациональной розни".

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Однако в апреле Дудкину изменили меру пресечения на взятие под стражу с правом внесения залога в 2 млн грн.