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Южнокорейские истребители перехватывали группы самолетов Китая и России

Фото из открытых источников

Российские и китайские самолеты находились в зоне ПВО Южной Кореи около 10 минут

Южная Корея поднимала в небо истребители из-за приближения двух китайских и семи российских военных самолетов. Об этом сообщает Агентство Yonhap.

Самолеты РФ и Китая отдельно попали в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи на восточном побережье у островов Токто (Такэсима) в Японском море без всяких предупреждений. Они находились в этой зоне около десяти минут. В ответ на это южнокорейские военные подняли истребители F-15 и F-16 и самолет-заправщик, "чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям".

Yonhap обращает внимание, что зона ПВО не является суверенным пространством, а только опознавательный участком для идентификации самолетов, которые могут угрожать национальной безопасности. Военные самолеты должны объявить о своем присутствии в этой зоне, чтобы предотвратить потенциальный конфликт.

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Ранее сообщалось, что над Черным морем вчера, 10 февраля, истребители НАТО поднялись в воздух, чтобы перехватить российские военные самолеты.

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