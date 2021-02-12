Взрывы складов боеприпасов в Луганской области: Объявлены первые подозрения с 2015 года

Правоохранители подозревают военных в халатном отношении к службе

Правоохранители сообщили о подозрениях двум военным ВСУ по делу взрывов на складах боеприпасов в Сватово Луганской области, которые состоялись в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Отмечается, что тогда двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов, что было сделано с грубыми нарушениями руководящих военных документов.

После этого в результате диверсии неустановленных лиц произошел пожар на складе, и часть ненадлежаще размещенной военной техники была уничтожена из-за попадания сдетонированных боеприпасов.

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В результате были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.

Военных подозревают в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. Если их вина будет доказана, военнослужащим грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в октябре 2015 года в Сватово возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тысяч тонн боеприпасов. В результате их взрывов погибли трое военных и один гражданский человек, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.

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Ранее сообщалось, что в Ровенской области обнаружили тайник со средствами поражения, среди которых оружие, взрывчатка и боеприпасы. Тогда правоохранители проверяли, не были ли изъяты оружие и боеприпасы вывезены из зоны ООС.