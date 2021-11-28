home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

Взрыв в жилом доме в Николаевской области: Число жертв возросло

ГСЧС Украины

Спасатели достали тело третьего погибшего лица

Из-под завалов на месте взрыва жилого дома в г. Новая Одесса в Николаевской области достали тело третьего погибшего лица. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как отмечается, тело было изъято из-под завала в 16:10.

При этом, в результате взрыва три человека погибли и трое пострадали (у одного перелом предплечья – госпитализирован в больницу, два человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались).

Сейчас спасатели продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможного заблокированного лица.

Всего к спасательным работам привлечены 232 человека и 53 единиц техники.

Новости по теме: В Киеве в жилом доме взорвался газ, эвакуировали 15 человек

Напомним, что взрыв произошел вчера, 27 ноября, в пятиэтажке г. Новая Одесса (Николаевская область). Разрушены 4 и 5 этажи.

Так, по состоянию на 10: 50 на 5 этаже пострадало три человека, которые были спасены ГСЧС и переданы медикам.

Позже, на месте взрыва спасатели деблокировали тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть.

А сегодня из-под завала дома извлекли тело еще одного погибшего.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Без ароматизаторов, красителей и глютена: Что нужно знать о новых требованиях к детскому питанию в Украине Жилищная программа для медиков: На каких условиях в Украине можно приобрести жилье в лизинг 20 тыс. долларов за жизнь министра: Что известно о покушении на Романа Лещенко Покушение на министра аграрной политики Лещенко и арест антивакцинатора Стахива: Главное на утро 19 ноября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект