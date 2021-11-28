Взрыв в жилом доме в Николаевской области: Число жертв возросло

ГСЧС Украины

Спасатели достали тело третьего погибшего лица

Из-под завалов на месте взрыва жилого дома в г. Новая Одесса в Николаевской области достали тело третьего погибшего лица. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как отмечается, тело было изъято из-под завала в 16:10.

При этом, в результате взрыва три человека погибли и трое пострадали (у одного перелом предплечья – госпитализирован в больницу, два человека – в шоковом состоянии, после обследования от госпитализации отказались).

Сейчас спасатели продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможного заблокированного лица.

Всего к спасательным работам привлечены 232 человека и 53 единиц техники.

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Напомним, что взрыв произошел вчера, 27 ноября, в пятиэтажке г. Новая Одесса (Николаевская область). Разрушены 4 и 5 этажи.

Так, по состоянию на 10: 50 на 5 этаже пострадало три человека, которые были спасены ГСЧС и переданы медикам.

Позже, на месте взрыва спасатели деблокировали тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть.

А сегодня из-под завала дома извлекли тело еще одного погибшего.