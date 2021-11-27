Взрыв в доме Николаевской области: Найдена первая жертва
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются
На месте взрыва, который произошел в жилом доме Новой Одессы, спасатели деблокировали тело женщины из квартиры. Медики констатировали ее смерть. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В 16:46 в г. Новая Одесса подразделениями ГСЧС деблокировано тело женщины из квартиры на 4 этаже. Медиками констатирована смерть женщины", - говорится в публикации.
Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Напомним, сегодня, 27 ноября в пятиэтажке г. Новая Одесса (Николаевская область) произошел взрыв. По состоянию на 10:50 на 5 этаже пострадало 3 человека, которые были спасены ГСЧС и переданы медикам. По информации спасателей, у одного человека предварительно диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника, а еще два человека находятся в шоковом состоянии.