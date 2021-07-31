Взрыв на шахте "Покровское": Один человек погиб, полиция проводит проверку

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства

По факту взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района, где погиб горняк, правоохранители начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

"Сегодня в 5:12 в Покровское районное управление полиции из ГСЧС поступило сообщение о взрыве, который произошел на Северном полевом конвейерном штреке местной шахты. По предварительной информации пострадали 10 человек, работавших под землей. Горняков госпитализировали в Центральную районную больницу г. Покровска. Один из пострадавших скончался", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

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Напомним, утром в субботу, 31 июля, в пгт Удачное Покровского района произошел взрыв на шахте Шахтоуправление "Покровск", в результате чего пострадали десять человек, их госпитализировали.